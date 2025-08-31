    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi Ukrayna millisinin üzvünü transfer edib

    Futbol
    • 31 avqust, 2025
    • 13:17
    Qarabağın Çempionlar Liqasındakı rəqibi Ukrayna millisinin üzvünü transfer edib

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi "Benfika" (Portuqaliya) heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, Lissabon təmsilçisi Ukraynanın "Şaxtyor" klubunun yarımmüdafiəçisi Georgi Sudakovu sıralarına cəlb edib.

    Portuqaliya klubu 22 yaşlı oyunçunu cari mövsümünün sonuna kimi icarəyə götürüb. Müqavilənin şərtlərinə əsasən, klub Sudakovu istəyinə uyğun olaraq gələn yay birdəfəlik transfer də edə bilər.

    "Şaxtyor"un heyətində ümumilikdə 148 oyuna çıxan Georgi Sudakov 35 qol vurub. Ukrayna millisinin üzvü yığmanın heyətində 29 oyunda rəqib qapılarından 3 qol keçirib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk matçını sentyabrın 16-da, səfərdə "Benfika"ya qarşı keçirəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

