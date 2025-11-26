İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    "Qalatasaray" klubunun şikayəti təmin edilməyib

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 20:52
    Qalatasaray klubunun şikayəti təmin edilməyib

    Türkiyənin Apellyasiya Arbitraj Tribunalı "Qalatasaray" klubunun apellyasiya şikayətini təmin etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə Futbol Federasiyası "sarı-qırmızılar"ın adı mərc oyunlarında hallanan futbolçusu Eren Elmalıya verilən 45 günlük diskvalifikasiya qərarını qüvvədə saxlayıb.

    Qeyd edək ki, adı mərc oyunlarında hallanan futbolçular arasında Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Mert Çelik də yer almışdı. "Neftçi" və "Səbail" klublarında çıxış etmiş müdafiəçi 45 gün futboldan uzaqlaşdırılıb.

    "Qalatasaray" eren elmalı diskvalifikasiya apellyasiya şikayəti

    Son xəbərlər

    21:50

    Gürcüstan gömrüyündə saxlanılan Azərbaycanın yük avtomobilləri sərbəst buraxılıblar

    Region
    21:48

    "Arsenal" hücumçusunu satmağı planlaşdırır

    Futbol
    21:44

    ABŞ-də prokurorluq 2020-ci il seçkilərinə müdaxilə ilə bağlı Trampa qarşı işi dayandırıb

    Digər ölkələr
    21:17

    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:14

    Hikmət Hacıyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:58

    Türkiyə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    20:52

    "Qalatasaray" klubunun şikayəti təmin edilməyib

    Futbol
    20:49
    Foto

    Ceyhun Bayramov İtaliya Senatının Sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:46
    Foto

    Ceyhun Bayramov İtaliya parlamentinin Palata sədri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti