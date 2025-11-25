İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 23:40
    Qalatasaray Çempionlar Liqasının V turunda Belçika klubuna məğlub olub

    Türkiyənin "Qalatasaray" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda məğlub olub.

    "Report" xəbər verir ki, "Ali Sami Yen" stadionunda Belçikanın "Yunion" klubunu qəbul edən İstanbul təmsilçisi 0:1 hesabı ilə uduzub.

    Qolu 57-ci dəqiqədə Promis Akinpelu vurub.

    "Sarı-qırmızılar"ın heyətində 89-cu dəqiqədə Arda Ünyay ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub.

    Qeyd edək ki, "Qalatasaray"ın cari mövsüm Liqa mərhələsində 9 xalı var.

