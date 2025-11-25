"Qalatasaray" Çempionlar Liqasının V turunda Belçika klubuna məğlub olub
Futbol
- 25 noyabr, 2025
- 23:40
Türkiyənin "Qalatasaray" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda məğlub olub.
"Report" xəbər verir ki, "Ali Sami Yen" stadionunda Belçikanın "Yunion" klubunu qəbul edən İstanbul təmsilçisi 0:1 hesabı ilə uduzub.
Qolu 57-ci dəqiqədə Promis Akinpelu vurub.
"Sarı-qırmızılar"ın heyətində 89-cu dəqiqədə Arda Ünyay ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub.
Qeyd edək ki, "Qalatasaray"ın cari mövsüm Liqa mərhələsində 9 xalı var.
