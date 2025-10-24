İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:51
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Qazaxıstanda təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün ilk yoldaşlıq görüşünü keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, yığma Qazaxıstan seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

    Oyun Çimkənd şəhər stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq.

    Matçı Özbəkistandan olan Gulşoda Saidkulova idarə edəcək.

    Qeyd edək ki, tərəflər arasında ikinci oyun oktyabrın 27-də baş tutacaq.

    Qadın futbolçular Azərbaycan millisi yoldaşlıq oyunu Qazaxıstanda toplanış

    Son xəbərlər

    12:21

    Nazir: "TDT arasında qarşılıqlı sərmayənin genişlənməsi iqtisadi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib"

    Biznes
    12:20

    Armen Qriqoryan Bəhreyn və Belçikaya səfər edəcək

    Region
    12:17

    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətləri açıqlanıb

    Biznes
    12:17

    Sabah hava yağmursuz keçəcək, duman olacaq

    Ekologiya
    12:16

    Antalya-Perm aviareysini yerinə yetirən təyyarə nasazlıq səbəbindən geri dönüb

    Region
    12:14

    "Bakı Gəmirqayırma Zavodu"na vergi güzəştlərinin edilməsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:14

    Ərdoğan: Türkiyə hər an Rusiya–Ukrayna böhranının həlli üçün ev sahibliyi etməyə hazırdır

    Region
    12:13

    "Real" futbolçusunu icarəyə vermək üçün onun agentləri ilə görüşüb

    Futbol
    12:12

    Orxan Məmmədov: "KOB-ların rəqəmsallaşmada çətinlikləri müşahidə olunur"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti