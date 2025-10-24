Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 11:51
Qazaxıstanda təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün ilk yoldaşlıq görüşünü keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, yığma Qazaxıstan seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Oyun Çimkənd şəhər stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq.
Matçı Özbəkistandan olan Gulşoda Saidkulova idarə edəcək.
Qeyd edək ki, tərəflər arasında ikinci oyun oktyabrın 27-də baş tutacaq.
