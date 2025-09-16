İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    PSJ-nin aparıcı futbolçusunun zədəsi sağalıb

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 10:50
    Fransanın PSJ klubunun aparıcı futbolçularından hesab edilən Xviça Kvaratsxeliyanın zədəsi sağalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RMC Sport" nəşri məlumat yayıb.

    Gürcü oyunçu sentyabrın 17-də, "Atletiko"ya qarşı keçirəcəkləri Çempionlar Liqası matçında oynamağa hazırdır.

    Qeyd edək ki, 24 yaşlı hücumçu "Lans"a iki cavabsız qolla qalib gəldikləri Liqa 1-in IV tur matçında zədə almışdı.

