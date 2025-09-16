PSJ-nin aparıcı futbolçusunun zədəsi sağalıb
Futbol
- 16 sentyabr, 2025
- 10:50
Fransanın PSJ klubunun aparıcı futbolçularından hesab edilən Xviça Kvaratsxeliyanın zədəsi sağalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RMC Sport" nəşri məlumat yayıb.
Gürcü oyunçu sentyabrın 17-də, "Atletiko"ya qarşı keçirəcəkləri Çempionlar Liqası matçında oynamağa hazırdır.
Qeyd edək ki, 24 yaşlı hücumçu "Lans"a iki cavabsız qolla qalib gəldikləri Liqa 1-in IV tur matçında zədə almışdı.
Son xəbərlər
11:28
Bu il Azərbaycanda 491 xarici kvalifikasiya tanınmayıbElm və təhsil
11:28
DİM imtahandakı tapşırıqların dərsliklərə uyğun olmaması ilə bağlı narazılıqlara aydınlıq gətiribElm və təhsil
11:27
"Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirirMaliyyə
11:27
Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi yerli, yoxsa əcnəbi olmalıdır? - SORĞUFutbol
11:26
İran və müttəfiqləri nüvə obyektlərinin müdafiəsi ilə bağlı qətnamə layihəsi hazırlayıblarRegion
11:21
DİM sədri: 2027-ci ildən XI sinif üzrə buraxılış imtahanlarında yeni test modeli tətbiq ediləcəkElm və təhsil
11:21
Azərbaycan və İsrail arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunubDaxili siyasət
11:17
Babək rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaqEnergetika
11:15
Foto
Video