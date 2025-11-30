PSJ futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzadır, maaşını artırır
Futbol
- 30 noyabr, 2025
- 17:36
Fransanın PSJ klubu futbolçusu Dezire Duenin müqaviləsinin müddətini uzatmağı planlaşdırır.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 19 yaşlı vingerin yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulacaq.
Paris təmsilçisi oyunçunun maaşını da əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq niyyətindədir.
Qeyd edək ki, Dezire Due cari ildə "Qızıl oğlan" mükafatının sahibidir.
Son xəbərlər
17:57
Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıbDigər ölkələr
17:55
Fidan: Ankara və Tehran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirirRegion
17:45
Cəlilabadda ərini öldürməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıbHadisə
17:36
PSJ futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzadır, maaşını artırırFutbol
17:33
İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 435 nəfərə çatıbDigər ölkələr
17:27
Bülbülün nəvəsi Dövlət Simfonik Orkestrinə yeni dirijor təyin olunubMədəniyyət siyasəti
17:21
Əli Kərimli və müşaviri Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunubDaxili siyasət
17:08
OPEC+ neft hasilatını dəyişməz saxlayacaqEnergetika
16:50