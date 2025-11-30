İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 30 noyabr, 2025
    • 17:36
    PSJ futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzadır, maaşını artırır

    Fransanın PSJ klubu futbolçusu Dezire Duenin müqaviləsinin müddətini uzatmağı planlaşdırır.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 19 yaşlı vingerin yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulacaq.

    Paris təmsilçisi oyunçunun maaşını da əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Dezire Due cari ildə "Qızıl oğlan" mükafatının sahibidir.

