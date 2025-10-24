İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:25
    Premyer Liqa: Turan Tovuz səfərdə Karvan-Yevlaxı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında IX tura "Karvan-Yevlax" - "Turan Tovuz" oyunu ilə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən matç qərb təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Hesabı Yevlax kollektivi açıb. 69-cu dəqiqədə Şakil Sno fərqlənib. Alexandro Serrano 2 dəqiqə sonra hesaba tarazlıq gətiribsə, 77-ci dəqiqədə Roberto Olabe "Turan Tovuz"un qələbə qoluna imza atıb.

    Kurban Berdıyevin rəhbərlik etdiyi komanda 18 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. "Karvan-Yelvax" isə 5 xalla 11-cidir.

    Qeyd edək ki, tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.

    Premyer Liqa "Karvan-Yevlax" "Turan Tovuz" klubu IX tur

    Son xəbərlər

    16:39

    "Azerreyl"in kapitanı: "Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi"

    Komanda
    16:37

    Ermənistan və İran yaxın zamanda gömrük dəhlizi haqqında saziş imzalaya bilər

    Region
    16:36

    Türkiyə Suriyaya səfir təyin edib

    Region
    16:32
    Rəy

    Trampın Venesuela planı - yeni aksiyanın başlaması üçün ödənilən şərtlər - ŞƏRH

    Analitika
    16:30

    Suraxanıda qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    16:28

    Azərbaycan ətraf mühitin idarə edilməsində yeni dövlət standartı qəbul edib

    Biznes
    16:28
    Foto

    TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilib

    Biznes
    16:25

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    16:22

    Cəbrayıl sakini: Həmişə deyirdim ki, torpağımız azad olunsa, ora ayaqyalın gedəcəm - VİDEO

    Multimedia
    Bütün Xəbər Lenti