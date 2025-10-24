Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 16:25
Misli Premyer Liqasında IX tura "Karvan-Yevlax" - "Turan Tovuz" oyunu ilə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən matç qərb təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Hesabı Yevlax kollektivi açıb. 69-cu dəqiqədə Şakil Sno fərqlənib. Alexandro Serrano 2 dəqiqə sonra hesaba tarazlıq gətiribsə, 77-ci dəqiqədə Roberto Olabe "Turan Tovuz"un qələbə qoluna imza atıb.
Kurban Berdıyevin rəhbərlik etdiyi komanda 18 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. "Karvan-Yelvax" isə 5 xalla 11-cidir.
Qeyd edək ki, tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.
