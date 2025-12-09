İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Premyer Liqa: "Sumqayıt" "İmişli"yə qalib gəlib

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 21:35
    Premyer Liqa: Sumqayıt İmişliyə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasında XIV turunda daha bir oyun keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda "İmişli"ni qəbul edən "Sumqayıt" minimal hesablı (1:0) qələbə qazanıb.

    82-ci dəqiqədə Rüstəm Əhmədzadə yerli azarkeşləri sevindirib.

    "Sumqayıt" 26 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində qərarlaşıb. 15 xala malik "İmişli" isə doqquzuncu yerdədir.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Şamaxı" "Karvan-Yevlax"ı (3:0), "Sabah" "Neftçi"ni (2:0), "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i (2:0) məğlub edib. "Zirə" - "Qarabağ" qarşılaşmasında qalib müəyyənləşməyib - 1:1. "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyunu isə əlverişsiz hava şəraitinə görə təxirə salınıb.

