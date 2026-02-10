İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Premyer Liqa: "Şamaxı" "Qarabağ"ı, "Neftçi" "Qəbələ"ni qəbul edir

    Futbol
    • 10 fevral, 2026
    • 09:00
    Premyer Liqa: Şamaxı Qarabağı, Neftçi Qəbələni qəbul edir

    "Qarabağ" və "Neftçi" komandaları Misli Premyer Liqasında növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi XIX turda "Şamaxı"nın qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Şamaxı şəhər stadionunda, saat 14:30-da start götürəcək. Meydan sahibləri 23 xalla 8-ci, Ağdam klubu 39 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

    Turun son matçında "Qəbələ" səfərdə "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək. Bu oyun saat 19:00-da başlayacaq. Paytaxt təmsilçisi 24 xallla 7-ci, qonaqlar 14 xalla 10-cu sıradadır.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIX tur

    14:30. "Şamaxı" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Ruslan Quliyev.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Kərim Zeynalov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Elvin Bayramov.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    "Palms Sports Arena"

    Qeyd edək ki, XIX turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı (4:1), "Zirə" "Sumqayıt"ı (3:2), "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"ı (1:0) üstələyib, "İmişli" - "Kəpəz" görüşündə isə hesab açılmayıb.

    Misli Premyer Liqası Şamaxı - Qarabağ oyunu Neftçi - Qəbələ oyunu Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    09:21

    İsmayıllıda meşədə gizlətdiyi narkotik vasitənin satışı ilə məşğul olan şəxs tutulub

    Hadisə
    09:21

    Çoksi: Azərbaycan davamlı iqtisadi artım üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir

    Xarici siyasət
    09:07
    Foto

    Qusarda "Bənövşə gölü" su anbarında yenidənqurma işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    09:00

    Premyer Liqa: "Şamaxı" "Qarabağ"ı, "Neftçi" "Qəbələ"ni qəbul edir

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2026)

    Maliyyə
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.02.2026)

    Maliyyə
    08:54

    ABŞ iri İT şirkətlərini çiplərə tətbiq olunan tariflərdən azad etməyi planlaşdırır

    İKT
    08:53

    ABŞ Ticarət Palatasının vitse-prezidenti nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin məqsədini açıqlayıb

    Biznes
    08:46

    ABŞ Ticarət Palatası: Azərbaycan iqtisadiyyatı Amerika şirkətləri üçün son dərəcə cəlbedicidir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti