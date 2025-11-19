İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin növbəti oyununa təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    • 19 noyabr, 2025
    • 12:05
    Premyer Liqa: Qarabağ və Neftçinin növbəti oyununa təyinatlar açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasının XII turunda keçiriləcək oyunlara təyinatlar açıqlanıb.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Sumqayıt" - "Qarabağ" matçını Fərid Hacıyev, "Neftçi" - "İmişli" qarşılaşmasını isə Cavid Cəlilov idarə edəcək.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XII tur

    21 noyabr

    14:00. "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Namik Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

    Yevlax şəhər stadionu

    19:00. "Sumqayıt" - "Qarabağ"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, Kamran Əliyev.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Akif Əmirəli.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    22 noyabr

    15:00. "Araz-Naxçıvan" - "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Emin Əliyev.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Vüqar Həsənli.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    17:30. "Zirə" - "Qəbələ"

    Hakimlər: Elvin Bayramov, Rahil Ramazanov, Şirmamed Mamedov, Əli Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    23 noyabr

    15:00. "Sabah" - "Şamaxı"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Zeynal Zeynalov, Eyyub İbrahimov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    "Bank Respublika Arena"

    17:30. "Neftçi" - "İmişli"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Asiman Əzizli.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Palms Sport Arena"

