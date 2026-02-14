Premyer Liqa: "Qarabağ" Qubada "İmişli"ni məğlub edib
14 fevral, 2026
16:23
Misli Premyer Liqasının XX turuna start verilib.
"Report"un məlumatına görə, "Qarabağ" Qubada "İmişli" ilə qarşılaşıb.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilən görüşdə Ağdam təmsilçisi qələbə qazanıb - 1:0.
Yeganə qolu 79-cu dəqiqədə Musa Qurbanlı İmişli komandasının qapısından keçirib.
Turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşan "Qarabağ" bu nəticədən sonra xallarının sayını 45-ə yüksəldib. "İmişli" isə 19 xalla doqquzuncudur.
Günün son görüşü Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək. "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək.
