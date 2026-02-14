İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Premyer Liqa: "Qarabağ" Qubada "İmişli"ni məğlub edib

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 16:23
    Premyer Liqa: Qarabağ Qubada İmişlini məğlub edib

    Misli Premyer Liqasının XX turuna start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, "Qarabağ" Qubada "İmişli" ilə qarşılaşıb.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilən görüşdə Ağdam təmsilçisi qələbə qazanıb - 1:0.

    Yeganə qolu 79-cu dəqiqədə Musa Qurbanlı İmişli komandasının qapısından keçirib.

    Turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşan "Qarabağ" bu nəticədən sonra xallarının sayını 45-ə yüksəldib. "İmişli" isə 19 xalla doqquzuncudur.

    Günün son görüşü Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək. "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək.

    Quba Olimpiya Kompleksi Misli Premyer Liqası

