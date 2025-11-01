İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Premyer Liqa: "Neftçi" qələbə qazanıb, Abubakar daha bir qol vurub

    Futbol
    • 01 noyabr, 2025
    • 18:55
    Premyer Liqa: Neftçi qələbə qazanıb, Abubakar daha bir qol vurub

    Misli Premyer Liqasının X turunda "Neftçi" "Kəpəz"lə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Palms Sports Arena"da keçirilən oyunda ev sahibləri 5:1 hesablı qələbəyə sevinib.

    "Ağ-qaralar"ın qollarını Emin Mahmudov (19-pen), Vensan Abubakar (23), Bassalo Sambo (74, 86) və Freddi Varqas (90+1) vurublar. Qonaqlardan isə Sadiq Şəfiyev (77) fərqlənib.

    Turnir cədvəlində "Neftçi" 15 xalla altıncıdır. 3 xalı olan "Kəpəz" isə, sonuncu - onikincidir.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Qarabağ" "İmişli"ni 2:0, "Zirə" isə "Karvan-Yevlax"ı 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

