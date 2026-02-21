İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" 6 aydır qalib gələ bilməyən "Karvan-Yevlax"la səfərdə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 21 fevral, 2026
    • 09:16
    Premyer Liqa: Araz-Naxçıvan 6 aydır qalib gələ bilməyən Karvan-Yevlaxla səfərdə qarşılaşacaq

    Misli Premyer Liqasının XXI turunda bu gün daha bir oyun keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında cari mövsümün ortabab komandalarından "Araz-Naxçıvan" Yevlax şəhər stadionunda autsayder "Karvan-Yevlax"ın qonağı olacaq.

    Baş məşqçi Andrey Demçenkonun rəhbərliyi altında ötən tur ilk qalibiyyətini alan Naxçıvan kollektivi uğurlu seriyanı bu görüşdə də davam etdirmək niyyətindədir.

    Aran təmsilçisi isə 6 aylıq qələbə həsrətinə son qoymağı hədəfləyir. Tərəflər arasında ilk dövrədə keçirilən görüşdə "Araz-Naxçıvan" qalib gəlib - 2:1.

    Baş hakim İnqilab Məmmədovun idarəçiliyi ilə baş tutacaq matç saat 14:30-da başlayacaq.

    Turnir cədvəlində "Araz-Naxçıvan" 30 xalla altıncıdır. Sonuncu olan "Karvan-Yevlax" isə 6 xalla on ikinci pillədə yer alıb.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XXI tur

    21 fevral

    14:30. "Karvan-Yevlax" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Ruslan Quliyev.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    Yevlax şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Turan Tovuz" "Zirə"ni (2:0) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Qəbələ" oyununda isə qapılara qol vurulmayıb. Bu gün keçirilməsi nəzərdə tutulan "Neftçi" – "Qarabağ" qarşılaşması daha əvvəl qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.

    XXI tura fevralın 22-də yekun vurulacaq.

    Premyer Liqa Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    09:21

    Rusiyada PUA-ların hücumu zamanı 11 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    09:17

    Salyanda yanan avtomobili söndürmək istəyən şəxsləri maşın vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    09:16

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" 6 aydır qalib gələ bilməyən "Karvan-Yevlax"la səfərdə qarşılaşacaq

    Futbol
    08:56

    Yaponiyada quş qripi səbəbindən 560 min toyuq məhv ediləcək

    Digər ölkələr
    08:44

    Ağ Ev: ABŞ Ali Məhkəmənin qərarından sonra bəzi tarifləri ləğv edir

    Digər ölkələr
    08:23

    "Axios": ABŞ İranın ali lideri və onun oğlunun aradan götürülməsi imkanını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    08:04

    Türkiyədə 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    07:43

    İranda etirazlar zamanı ölənlərin tam siyahısı açıqlanıb

    Region
    07:27

    Britaniya Kralı qardaşının varislikdən çıxarılması barədə qərarı dəstəkləyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti