PFL Avropa Peşəkar Futbol Liqaları ilə gələcək planları müzakirə edib

Peşəkar Futbol Liqası (PFL) və Avropa Peşəkar Futbol Liqaları (EPFL) birliyi arasında görüş keçirilib.
"Report" PFL-in rəsmi saytına istinadən xəbər veir ki, onlayn formatda baş tutan görüşə yerli qurumun prezidenti Elxan Səmədov, texniki idman direktoru Elgiz Abbasov, beynəlxalq əlaqələr üzrə menecer Fərəc Hüseynov, media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev, qarşı tərəfdən isə icraçı direktor Yako Svart, menecer Amparo Reiq Martines, baş katibin müavini Alberto Kolombo və biznesin inkişafı üzrə menecer Entoni Blekbern qatılıb.
Görüşdə münasibətlərin hazırkı durumu, gələcək planlar, qarşılıqlı əməkdaşlıq müzakirə olunub.