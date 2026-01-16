"Neftçi"nin üzvü ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Azərbaycan millisinin oyunlarında iştirak etməyəcək
Yanvarın 22-də və 24-də Danimarka yığması ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcək futzal üzrə Azərbaycan millisinin təlim-məşq toplanışı üçün açıqlanmış heyətində dəyişiklik edilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
"Neftçi"nin üzvü Fərid Atakişiyev ailə vəziyyəti ilə əlaqədar hazırlıq prosesində və oyunlarda iştirak edə bilməyəcək.
