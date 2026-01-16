İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Neftçi"nin üzvü ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Azərbaycan millisinin oyunlarında iştirak etməyəcək

Futbol

• 16 yanvar, 2026

• 10:55

    Futbol
    • 16 yanvar, 2026
    • 10:55
    Neftçinin üzvü ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Azərbaycan millisinin oyunlarında iştirak etməyəcək

    Yanvarın 22-də və 24-də Danimarka yığması ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcək futzal üzrə Azərbaycan millisinin təlim-məşq toplanışı üçün açıqlanmış heyətində dəyişiklik edilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

    "Neftçi"nin üzvü Fərid Atakişiyev ailə vəziyyəti ilə əlaqədar hazırlıq prosesində və oyunlarda iştirak edə bilməyəcək.

