"Neftçi"nin koordinatoru: "II "Ulduz Cup" turnirində rəqiblərin səviyyəsi yüksək idi"
- 29 avqust, 2025
- 17:37
Qubada baş tutan II "Ulduz Cup" beynəlxalq turnirində digər ölkələrdən gələn komandaların səviyyəsi yüksək olub.
Bunu "Report"a açıqlamasında "Neftçi"nin aşağı yaş qrupları üzrə koordinatoru İslam Kərimov deyib.
Mütəxəssis turnirin qalibi olmaları ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb:
"II "Ulduz Cup" turnirində 12 komanda iştirak etdi. Bunlardan 8-i başqa ölkələri təmsil edirdi. Azərbaycan isə 4 komanda ilə təmsil olunurdu. Komandalar 3 qrupa bölünmüşdü. "Neftçi" C qrupunda "Şaxtyor" (Qazaxıstan), "Paxtakor" (Özbəkistan) və "Sabah"la (Azərbaycan) eyni qrupa düşmüşdü. Komandamız ilk görüşdə "Şaxtyor" (1:1) və "Sabah"la (0:0) heç-heçə oynadı, "Paxtakor"u isə 1:0 hesabı ilə məğlub etdi. Yarımfinalda "Neftçi" "Dinamo"ya (Tbilisi, Gürcüstan) rəqib oldu. 11 metrlik cərimə zərbələrindən sonra komanda finala yüksəldi və "Paxtakor"a rəqib oldu. Finalda 5:4 hesabı ilə qələbə qazanan komandamız qızıl medallara yiyələndi. Turnirin ən yaxşı qapıçısı seçilən Elmar Abbaslı ümumilikdə rekord sayda - 7 penalti zərbəsini dəf etdi".
O, rəqiblərin səviyyəsini qabardıb:
"Digər ölkələrdən gələn komandaların səviyyəsi çox yüksək idi. Xüsusən də Gürcüstan və Özbəkistan təmsilçilərini qeyd etmək istərdim. Hətta deyərdim ki, "Paxtakor" "Dinamo"dan daha yüksək səviyyədə idi. Özbəkistanda futbol inkişaf edir. Ölkənin əsas komandası dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Özbəkistanda uşaq futbolu da sürətlə inkişaf edir".
Qeyd edək ki, "Neftçi" II "Ulduz Cup" beynəlxalq turnirinin finalında "Paxtakor"u penaltilər seriyasında 5:4 hesabı ilə məğlub edib.