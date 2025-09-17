"Neftçi" klubunun şikayəti təmin edilməyib
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 17:06
AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı "Neftçi" klubunun apellyasiya şikayətini təmin etməyib.
"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, AFFA İntizam Komitəsinin sentyabrın 3-də verdiyi qərar qüvvədə saxlanılıb.
Qeyd edək ki, "Neftçi"nin futbolçusu İqor Ribeyro "Turan Tovuz"a uduzduqları Misli Premyer Liqasının III turunun oyununda təcavüzkar davranışa (rəqibi vurduğuna) görə birbaşa qırmızı vərəqə almışdı. O, AFFA İntizam Komitəsinin qərarı ilə 3 oyunluq cəzalanıb, "ağ-qaralar"a isə 3000 manat cərimə tətbiq edilib.
Son xəbərlər
18:04
Sabah Zabratda qaz olmayacaqEnergetika
18:02
Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
17:57
İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edibRegion
17:56
Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmürRegion
17:55
"Əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram" dəyişibBiznes
17:54
Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıbBiznes
17:53
Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyibDigər ölkələr
17:53
"Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edirFutbol
17:51