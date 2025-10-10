İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    "Neftçi" AFFA İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyi nəzərdə tutmayıb

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:41
    Neftçi AFFA İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyi nəzərdə tutmayıb

    "Neftçi" AFFA-nın İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyi nəzərdə tutmayıb.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Asəf Zeynallı açıqlama verib.

    "Apellyasiya şikayəti hələ ki, nəzərdə tutulmayıb. Bununla bağlı nəsə olarsa, ictimaiyyətə açıqlama veriləcək", - deyə, o bildirib.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" VII turda "Zirə" ilə matçda azarkeşləri tərəfindən kütləvi iğtişaş törədildiyinə görə 10 min manat cərimələnib. Bundan başqa, oyununun 90+5-ci dəqiqəsində "Neftçi"nin məşqçisi Vəfadar Quliyev hakimin qərarına etiraza görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 2 oyun cəzalanıb və paytaxt təmsilçisini 5000 manat ziyana salıb. Həmçinin qarşılaşma zamanı 4 nəfər sarı vərəqə aldığı üçün klub 700 manat cərimə olunub.

    "Neftçi" klubu Asəf Zeynallı AFFA İntizam Komitəsi apellyasiya şikayəti

    Son xəbərlər

    13:26
    Foto

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:26
    Foto

    Növbəti köç karvanı Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə çatıb – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:23

    Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idi

    Mədəniyyət siyasəti
    13:22
    Foto

    İlin sonunadək 250 məsciddə kitabxana layihəsi tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    13:19

    Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    13:18

    Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək

    Region
    13:17

    Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir

    İncəsənət
    13:15

    Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilib

    Daxili siyasət
    13:12

    Lənkəranda avtomobildən külli miqdarda narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti