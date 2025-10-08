İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    "Napoli"nin futbolçusu 3-4 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 14:38
    Napolinin futbolçusu 3-4 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    İtaliyanın "Napoli" klubunun və Slovakiya millisinin futbolçusu Stanislav Lobotka 3-4 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    "Report" "Sky Sport Italia"ya istinadən xəbər verir ki, buna səbəb yarımmüdafiəçinin A Seriyasında "Cenoa"ya qalib gəldikləri (2:1) matçda zədələnməsidir.

    O, Slovakiya yığmasının DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində keçirəcəyi növbəti oyunları buraxacaq.

    Qeyd edək ki, Slovakiya millisi oktyabrın 10-da Şimali İrlandiya, üç gün sonra Lüksemburqla üz-üzə gələcək.

    Napoli klubu Slovakiyalı futbolçu zədə DÇ-2026 Stanislav Lobotka

    Son xəbərlər

    15:33

    Çexiya Azərbaycanla Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    15:31
    Rəy

    Prezidentin Qəbələ Zirvəsində çıxışı və çağırışlar - ŞƏRH

    Analitika
    15:29

    "Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi" auditor seçir

    Maliyyə
    15:24

    "Gəncə" amerikalı basketbolçunu heyətinə cəlb edib

    Komanda
    15:20

    "Aqrar Tədarük və Təchizat" daha bir sığortaçı seçir

    Maliyyə
    15:18

    Gürcüstanın dövlət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    15:14
    Foto

    Azərbaycan və İspaniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    15:11

    Gəncədə yeniyetməni öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:56
    Foto

    Səbinə Əliyeva Ukrayna Ombudsmanı ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti