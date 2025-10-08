"Napoli"nin futbolçusu 3-4 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
Futbol
- 08 oktyabr, 2025
- 14:38
İtaliyanın "Napoli" klubunun və Slovakiya millisinin futbolçusu Stanislav Lobotka 3-4 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
"Report" "Sky Sport Italia"ya istinadən xəbər verir ki, buna səbəb yarımmüdafiəçinin A Seriyasında "Cenoa"ya qalib gəldikləri (2:1) matçda zədələnməsidir.
O, Slovakiya yığmasının DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində keçirəcəyi növbəti oyunları buraxacaq.
Qeyd edək ki, Slovakiya millisi oktyabrın 10-da Şimali İrlandiya, üç gün sonra Lüksemburqla üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
15:33
Çexiya Azərbaycanla Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıbİnfrastruktur
15:31
Rəy
Prezidentin Qəbələ Zirvəsində çıxışı və çağırışlar - ŞƏRHAnalitika
15:29
"Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi" auditor seçirMaliyyə
15:24
"Gəncə" amerikalı basketbolçunu heyətinə cəlb edibKomanda
15:20
"Aqrar Tədarük və Təchizat" daha bir sığortaçı seçirMaliyyə
15:18
Gürcüstanın dövlət naziri Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
15:14
Foto
Azərbaycan və İspaniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
15:11
Gəncədə yeniyetməni öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyənləşib - YENİLƏNİBHadisə
14:56
Foto