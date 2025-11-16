İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Milan" "Real"ın oyunçusu üçün 10 milyon avro təklif etməyə hazırdır

    Futbol
    • 16 noyabr, 2025
    • 14:10
    İtaliyanın "Milan" klubu ukraynalı qapıçı Andrey Lunini heyətinə qatmaq üçün təxminən 10 milyon avro təklif etməyə hazırdır.

    "Report" "Defenca Central"a istinadən xəbər verir ki, A Seriyası təmsilçisi İspaniyanın "Real" komandasında çıxış edən qolkiperlə maraqlanır.

    Mümkün keçid 2026-cı ilin yayında gerçəkləşə bilər.

    Qeyd edək ki, Luninin "kral klubu" ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayıyanadək qüvvədədir.

