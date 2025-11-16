"Milan" "Real"ın oyunçusu üçün 10 milyon avro təklif etməyə hazırdır
Futbol
- 16 noyabr, 2025
- 14:10
İtaliyanın "Milan" klubu ukraynalı qapıçı Andrey Lunini heyətinə qatmaq üçün təxminən 10 milyon avro təklif etməyə hazırdır.
"Report" "Defenca Central"a istinadən xəbər verir ki, A Seriyası təmsilçisi İspaniyanın "Real" komandasında çıxış edən qolkiperlə maraqlanır.
Mümkün keçid 2026-cı ilin yayında gerçəkləşə bilər.
Qeyd edək ki, Luninin "kral klubu" ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayıyanadək qüvvədədir.
