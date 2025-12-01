İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Messinin Argentinanın Mar del Plata şəhərindəki heykəli dağıdılıb

    Futbol
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:30
    Messinin Argentinanın Mar del Plata şəhərindəki heykəli dağıdılıb

    Lionel Messinin Argentinanın Mar del Plata şəhərindəki heykəli dağıdılıb.

    "Report" Argentina mətbuatına istinadən xəbər verir ki, heykəli dağıdanlar millinin keçmiş futbolçusu Serxio Aqueranın abidəsinin ucaldılmasını tələb ediblər.

    Messinin heykəli Argentina yığmasının 2022-ci ildə Qətərdəki dünya çempionluğuna həsr olunub.

    Qeyd edək ki, 38 yaşlı Messi cari mövsüm ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunda meydana çıxdığı 41 oyunda 38 qola və 23 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

