Messinin Argentinanın Mar del Plata şəhərindəki heykəli dağıdılıb
Futbol
- 01 dekabr, 2025
- 16:30
Lionel Messinin Argentinanın Mar del Plata şəhərindəki heykəli dağıdılıb.
"Report" Argentina mətbuatına istinadən xəbər verir ki, heykəli dağıdanlar millinin keçmiş futbolçusu Serxio Aqueranın abidəsinin ucaldılmasını tələb ediblər.
Messinin heykəli Argentina yığmasının 2022-ci ildə Qətərdəki dünya çempionluğuna həsr olunub.
Qeyd edək ki, 38 yaşlı Messi cari mövsüm ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunda meydana çıxdığı 41 oyunda 38 qola və 23 məhsuldar ötürməyə imza atıb.
Son xəbərlər
16:57
Ermənistanda icma rəhbərinin qətlində təqsirləndirilən şəxsin həbs müddəti uzadılıbRegion
16:51
BMTM "Klinqendal"ın hazırladığı siyasi icmala münasibət bildiribXarici siyasət
16:48
Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki sonuncu matçında uduzubFutbol
16:45
Əmək şəraiti ağır olan işçilər erkən pensiya hüququ qazana bilərSosial müdafiə
16:43
Bakıda 31 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənirİnfrastruktur
16:35
Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Komandaların əksəriyyətinin səviyyəsi bərabərdir"Komanda
16:35
Erməni general beynəlxalq axtarışa verilibRegion
16:34
Şri-Lankada "Ditva" qasırğası nəticəsində 355 nəfər ölübDigər ölkələr
16:31