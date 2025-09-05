Messi seçmə mərhələdə keçirdiyi oyunların sayına görə rekorda şərik olub

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis
    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 11:33
    Argentina millisinin futbolçusu Lionel Messi dünya çempionatının Cənubi Amerika zonasında keçirdiyi oyunların sayına görə rekorda şərik olub.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Venesuela komandasına qarşı matç (3:0) Messi üçün seçmə mərhələdə 72-ci olub.

    38 yaşlı hücumçu bu göstəriciyə görə Ekvador millisinin sabiq müdafiəçisi İvan Urtadonun rekordunu təkrarlayıb. 

    Qeyd edək ki, ötən gecə baş tutan Argentina - Venesuela matçı meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib. Messi bu görüşdə iki qol vurub.

