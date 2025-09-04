İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Messi argentinalı futbolçunu yığmaya çağırılmamaqla hədələyib

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 09:03
    Messi argentinalı futbolçunu yığmaya çağırılmamaqla hədələyib
    Lionel Messi

    ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunun argentinalı ulduz futbolçusu Lionel Messi "Sietl Saunders"də çıxış edən həmyerlisi Pedro de la Veqanı hədələyib. 

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu, komandalar arasında keçirilmiş Liqa Kubokunun final matçından sonra baş verib. 

    Hər iki oyunçu qarşılaşmanın ardından mübahisə ediblər. Messi Veqaya "mən yığmada olduğum müddətdə sən heç vaxt millidə oynamayacaqsan" deyib. 

    Qeyd edək ki, görüş "İnter Mayami"nin 0:3 hesablı məğlubiyyəti ilə bitib. Matçdan sonra futbolçular arasında əlbəyaxa dava düşüb.

    Messi Hədə Argentina millisi Mübahisə

