Mbappe Ronaldunun rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 21 yanvar, 2026
- 09:35
Fransalı futbolçu Kilian Mbappe İspaniyanın "Real" klubunda Kriştianu Ronaldunun UEFA Çempionlar Liqasındakı rekordunu təkrarlayıb.
"Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, hücumçu buna "Monako"ya qalib gəldikləri (6:1) Liqa mərhələsinin VII turunda iki qol vurmaqla nail olub.
Forvard cari mövsüm qitənin bir nömrəli klub turnirində 11 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb. Bu isə qrup və əsas mərhələdə Ronaldunun nailiyyətinə çatmaq deməkdir. Portuqaliyalı ulduz oyunçu 2015/2016 mövsümündə qrup mərhələsində 11 qola imza atmışdı.
Qeyd edək ki, K.Mbappe cari mövsüm klub turnirlərində meydana çıxdığı 26 qarşılaşmada 30 dəfə fərqlənib.
