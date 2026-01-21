İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Mbappe Ronaldunun rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 09:35
    Mbappe Ronaldunun rekordunu təkrarlayıb

    Fransalı futbolçu Kilian Mbappe İspaniyanın "Real" klubunda Kriştianu Ronaldunun UEFA Çempionlar Liqasındakı rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, hücumçu buna "Monako"ya qalib gəldikləri (6:1) Liqa mərhələsinin VII turunda iki qol vurmaqla nail olub.

    Forvard cari mövsüm qitənin bir nömrəli klub turnirində 11 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb. Bu isə qrup və əsas mərhələdə Ronaldunun nailiyyətinə çatmaq deməkdir. Portuqaliyalı ulduz oyunçu 2015/2016 mövsümündə qrup mərhələsində 11 qola imza atmışdı.

    Qeyd edək ki, K.Mbappe cari mövsüm klub turnirlərində meydana çıxdığı 26 qarşılaşmada 30 dəfə fərqlənib.

    UEFA Çempionlar Liqası Kilian Mbappe Kriştianu Ronaldu rekordun təkrarlanması

    Son xəbərlər

    09:41

    Trampın təyyarəsi Sürixə uçub - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    09:36

    Səhiyyə Nazirliyi: Qarlı havaya görə 15 nəfər xəsarət alıb

    Sağlamlıq
    09:35

    AYNA: Bütün daşıyıcılar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

    İnfrastruktur
    09:35

    Mbappe Ronaldunun rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:32

    Yaponiyanın sabiq baş nazirinin qatili ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    09:31

    Azərbaycan Trampın Sülh Şurasına üzvlüklə bağlı dəvətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    09:30

    Lənkəranda keçmiş məhkumdan 18 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    09:23

    UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün daha 9 oyun keçiriləcək

    Futbol
    09:17

    Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura start verilir

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti