İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    "Mançester Yunayted" Səudiyyə Ərəbistanı klubunun hücumçusunun transferində maraqlıdır

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:25
    Mançester Yunayted Səudiyyə Ərəbistanı klubunun hücumçusunun transferində maraqlıdır

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi "Əl-Kadisiya"nın hücumçusu Mateo Reteqinin transferində maraqlıdır.

    "Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı italyalı futbolçunun Premyer Liqa klubuna keçidi 2026-cı ilin yayında baş tuta bilər.

    Mançester təmsilçisi futbolçu üçün 60 milyon avro xərcləməyə hazırdır.

    M.Reteqi bu ilin yayında "Atalanta"dan (İtaliya) "Əl-Kadisiya" klubuna keçib. O, 2025/26 mövsümündə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 5 oyunda 3 qol vurub. Onun müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.

    "Transfermarkt" potalı Reteqinin dəyərini 45 milyon avro qiymətləndirir.

    Mateo Reteqi "Mançester Yunayted" klubu "Əl-Kadisiya" klubu

    Son xəbərlər

    14:17

    Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib

    Digər ölkələr
    14:13

    Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyib

    Region
    14:12

    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

    Digər ölkələr
    14:12

    ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlər

    Maliyyə
    14:12

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyib

    Digər ölkələr
    14:07

    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıb

    İncəsənət
    14:04
    Foto

    Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Fərdi
    14:03

    Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyil

    Region
    14:00

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Fransa ilə ev oyununda möcüzə edə bilərik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti