"Mançester Yunayted" Səudiyyə Ərəbistanı klubunun hücumçusunun transferində maraqlıdır
Futbol
- 16 oktyabr, 2025
- 13:25
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi "Əl-Kadisiya"nın hücumçusu Mateo Reteqinin transferində maraqlıdır.
"Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı italyalı futbolçunun Premyer Liqa klubuna keçidi 2026-cı ilin yayında baş tuta bilər.
Mançester təmsilçisi futbolçu üçün 60 milyon avro xərcləməyə hazırdır.
M.Reteqi bu ilin yayında "Atalanta"dan (İtaliya) "Əl-Kadisiya" klubuna keçib. O, 2025/26 mövsümündə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 5 oyunda 3 qol vurub. Onun müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.
"Transfermarkt" potalı Reteqinin dəyərini 45 milyon avro qiymətləndirir.
