Martin Edeqor "Arsenal"dan ayrılmağı planlaşdırır
Futbol
- 30 yanvar, 2026
- 13:47
Londonun "Arsenal" klubunun norveçli yarımmüdafiəçisi Martin Edeqor baş məşqçi Mikel Arteta ilə gərgin münasibətlər səbəbindən komandadan ayrılmağı planlaşdırır.
"Report" "Topskills Sports UK"ya istinadən xəbər verir ki, futbolçu və ispaniyalı mütəxəssis arasında gərginlik getdikcə artmaqdadır.
Mövcud vəziyyətdən yararlanmaq istəyən Almaniyanın "Bavariya" və İtaliyanın "İnter" klubları futbolçunun transferində maraqlıdırlar. Bu keçidin təxminən 92 milyon avroya başa gələ biləcəyi iddia edilir.
Qeyd edək ki, 2021-ci ildən "Arsenal"da çıxış edən 27 yaşlı norveçli yarımmüdafiəçi cari mövsümdə bütün turnirlər daxil olmaqla 24 matçda iştirak edib, 1 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
14:29
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıbDigər ölkələr
14:27
Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıbBiznes
14:26
Foto
Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıbİnfrastruktur
14:15
Foto
Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilibDaxili siyasət
14:11
Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdırDaxili siyasət
14:11
Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidirMədəniyyət siyasəti
14:07
Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcəkFutbol
14:02
Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıbEnergetika
13:54