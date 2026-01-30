İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Martin Edeqor "Arsenal"dan ayrılmağı planlaşdırır

    Futbol
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:47
    Martin Edeqor Arsenaldan ayrılmağı planlaşdırır

    Londonun "Arsenal" klubunun norveçli yarımmüdafiəçisi Martin Edeqor baş məşqçi Mikel Arteta ilə gərgin münasibətlər səbəbindən komandadan ayrılmağı planlaşdırır.

    "Report" "Topskills Sports UK"ya istinadən xəbər verir ki, futbolçu və ispaniyalı mütəxəssis arasında gərginlik getdikcə artmaqdadır.

    Mövcud vəziyyətdən yararlanmaq istəyən Almaniyanın "Bavariya" və İtaliyanın "İnter" klubları futbolçunun transferində maraqlıdırlar. Bu keçidin təxminən 92 milyon avroya başa gələ biləcəyi iddia edilir.

    Qeyd edək ki, 2021-ci ildən "Arsenal"da çıxış edən 27 yaşlı norveçli yarımmüdafiəçi cari mövsümdə bütün turnirlər daxil olmaqla 24 matçda iştirak edib, 1 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Martin Edeqor Mikel Arteta gərginlik

