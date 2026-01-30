İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Türkiyə klubunun hücumçusu Özbəkistanın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:39
    Türkiyə klubunun hücumçusu Özbəkistanın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Türkiyənin "Başakşəhər" klubunun hücumçusu Eldor Şomurodov 2025-ci il üçün Özbəkistanın ən yaxşı futbolçusu mükafatına layiq görülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Futbol Assosiasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Özbəkistan milli komandasına tarixində ilk dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazandıran Timur Kapadze isə ən yaxşı məşqçi seçilib.

    Qeyd edək ki, Eldor Şomurodov 2019 və 2021-ci illərdə də Özbəkistanın ən yaxşı futbolçusu mükafatına layiq görülüb.

    Eldor Şomurodov Özbəkistan Futbol Assosiasiyası ən yaxşı futbolçu Timur Kapadze

    Son xəbərlər

    14:29

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:27

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Biznes
    14:26
    Foto

    Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb

    İnfrastruktur
    14:15
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:11

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Daxili siyasət
    14:11

    Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:07

    Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək

    Futbol
    14:02

    Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    13:54

    Ukrayna polisi çoxsaylı minalanmış obyektlər, o cümlədən məktəblər barədə məlumat alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti