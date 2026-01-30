Türkiyə klubunun hücumçusu Özbəkistanın ən yaxşı futbolçusu seçilib
Futbol
- 30 yanvar, 2026
- 13:39
Türkiyənin "Başakşəhər" klubunun hücumçusu Eldor Şomurodov 2025-ci il üçün Özbəkistanın ən yaxşı futbolçusu mükafatına layiq görülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Futbol Assosiasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Özbəkistan milli komandasına tarixində ilk dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazandıran Timur Kapadze isə ən yaxşı məşqçi seçilib.
Qeyd edək ki, Eldor Şomurodov 2019 və 2021-ci illərdə də Özbəkistanın ən yaxşı futbolçusu mükafatına layiq görülüb.
Son xəbərlər
14:29
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıbDigər ölkələr
14:27
Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıbBiznes
14:26
Foto
Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıbİnfrastruktur
14:15
Foto
Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilibDaxili siyasət
14:11
Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdırDaxili siyasət
14:11
Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidirMədəniyyət siyasəti
14:07
Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcəkFutbol
14:02
Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıbEnergetika
13:54