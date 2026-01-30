Yaxın zamanlarda dövlət teatrlarında vakant yerlərə direktor təyinatları olacaq
İncəsənət
- 30 yanvar, 2026
- 13:50
Yaxın zamanlarda dövlət teatrlarında vakant yerlərə direktor təyinatları olacaq.
Bunu "Report"un sualına cabab olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin Teatr sektorunun müdiri Böyükxanlm Talıbova "Azərbaycan mədəniyyəti – 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasının media üçün təqdimatında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu, dövlət teatrlarında yeni modelə keçildiyi üçün zəruridir.
