"Mançester Yunayted" qapçısını satmağa hazırdır
Futbol
- 04 sentyabr, 2025
- 11:23
"Mançester Yunayted" qapçısı Andre Onananı satmağa hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, klub ona yeni müqavilə təklif etməyib.
Həmçinin 29 yaşlı qapıçının maaşı 25 faiz azaldılıb.
Qeyd edək ki, A.Onana 2024/2025 mövsümündə meydana çıxdığı 50 oyunda 65 qol buraxıb, 11 görüşdə isə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Onun müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.
"Transfermarkt" qolkiperin dəyərini 25 milyon avro qiymətləndirir.
Son xəbərlər
12:03
İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçibFutbol
12:03
Portuqaliyada matəm elan edilibDigər ölkələr
12:02
Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaqDigər ölkələr
11:53
Kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyat tarixi məlum olubElm və təhsil
11:46
Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilərEnergetika
11:43
Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaqDigər ölkələr
11:40
Foto
Video
Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 51 %-i icra edilibİnfrastruktur
11:39
Foto
Video
Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemləri qurulurEnergetika
11:36