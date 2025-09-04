İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    "Mançester Yunayted" qapçısını satmağa hazırdır

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 11:23
    Mançester Yunayted qapçısını satmağa hazırdır

    "Mançester Yunayted" qapçısı Andre Onananı satmağa hazırdır. 

    "Report" xəbər verir ki, klub ona yeni müqavilə təklif etməyib.

    Həmçinin 29 yaşlı qapıçının maaşı 25 faiz azaldılıb.

    Qeyd edək ki, A.Onana 2024/2025 mövsümündə meydana çıxdığı 50 oyunda 65 qol buraxıb, 11 görüşdə isə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Onun müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.

    "Transfermarkt" qolkiperin dəyərini 25 milyon avro qiymətləndirir.

