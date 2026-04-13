"Mançester Yunayted" Kobbi Meynunun müqaviləsini uzatmağa yaxındır
Futbol
- 13 aprel, 2026
- 15:32
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu futbolçusu Kobbi Meynunun müqaviləsinin müddətini uzadacaq.
"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "qırmızı şeytanlar"ın baş məşqçisi Maykl Kerrik İngiltərə Premyer Liqasının XXXII turunda "Lids"ə qarşı keçirəcəkləri oyundan əvvəl məlumat verib.
O, danışıqların son mərhələdə olduğunu vurğulayıb:
"Razılaşma başa çatmaq üzrədir. Ona görə də biz müsbət düşünürük. Necə olacağını zaman göstərəcək, amma biz sakitik".
Xatırladaq ki, 20 yaşlı yarımmüdafiəçinin hazırkı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında başa çatmalı idi. Yeni anlaşmanın 2031-ci ilədək nəzərdə tutuacağı gözlənilir. "Mançester Yunayted" bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da "Lids"lə üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
17:29
Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıbEnergetika
17:29
İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİBHadisə
17:28
Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilibElm və təhsil
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21
AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadırMaliyyə
17:18