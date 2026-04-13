    "Mançester Yunayted" Kobbi Meynunun müqaviləsini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    • 13 aprel, 2026
    • 15:32
    Mançester Yunayted Kobbi Meynunun müqaviləsini uzatmağa yaxındır

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu futbolçusu Kobbi Meynunun müqaviləsinin müddətini uzadacaq.

    "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "qırmızı şeytanlar"ın baş məşqçisi Maykl Kerrik İngiltərə Premyer Liqasının XXXII turunda "Lids"ə qarşı keçirəcəkləri oyundan əvvəl məlumat verib.

    O, danışıqların son mərhələdə olduğunu vurğulayıb:

    "Razılaşma başa çatmaq üzrədir. Ona görə də biz müsbət düşünürük. Necə olacağını zaman göstərəcək, amma biz sakitik".

    Xatırladaq ki, 20 yaşlı yarımmüdafiəçinin hazırkı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında başa çatmalı idi. Yeni anlaşmanın 2031-ci ilədək nəzərdə tutuacağı gözlənilir. "Mançester Yunayted" bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da "Lids"lə üz-üzə gələcək.

