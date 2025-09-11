İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun futbolçusu Bernardu Silva karyerasını Portuqaliyada davam etdirə bilər.

    "Report" "A Bola" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Benfika"da prezidentliyə namizəd Joau Lopeş seçiləcəyi təqdirdə 31 yaşlı vingeri heyətə qatacağına söz verib.

    O, təcrübəli oyunçu ilə müqavilənin hazır olduğunu və keçidi yanvarda gerçəkləşdirmək istədiklərini söyləyib.

    Qeyd edək ki, Bernardu Silvanın "şəhərlilər"lə müqaviləsinin müddəti mövsümün sonunda başa çatacaq. Portuqaliyalı futbolçu "Benfika"nın yetirməsidir.

    "Mançester Siti" klubu transfer "Benfika" klubu Bernardu Silva

