"Mançester Siti" İngiltərə çempionatında "Liverpul"a qalib gəlib
Futbol
- 09 noyabr, 2025
- 23:34
"Mançester Siti" İngiltərə çempionatının 11-ci turunda ev oyununda "Liverpul"u 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, görüş "Etihad" stadionunda baş tutub.
Qolları Erlinq Holann (29-cu dəqiqə), Niko Qonsales (45+3) və Jeremi Doku (63) vurublar.
"Mançester Siti" İngiltərə çempionatının turnir cədvəlində 22 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb. "Liverpul"un aktivində 18 xal var və komanda səkkizinci pillədədir.
Milli komandaların oyunları ilə bağlı fasilədən sonra keçiriləcək növbəti turda "Mançester Siti" 22 noyabrda səfərdə "Nyukasl"la qarşılaşacaq. "Liverpul" isə həmin gün "Nottingem Forest"i qəbul edəcək.
