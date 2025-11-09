İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    "Mançester Siti" İngiltərə çempionatında "Liverpul"a qalib gəlib

    Futbol
    • 09 noyabr, 2025
    • 23:34
    Mançester Siti İngiltərə çempionatında Liverpula qalib gəlib

    "Mançester Siti" İngiltərə çempionatının 11-ci turunda ev oyununda "Liverpul"u 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, görüş "Etihad" stadionunda baş tutub.

    Qolları Erlinq Holann (29-cu dəqiqə), Niko Qonsales (45+3) və Jeremi Doku (63) vurublar.

    "Mançester Siti" İngiltərə çempionatının turnir cədvəlində 22 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb. "Liverpul"un aktivində 18 xal var və komanda səkkizinci pillədədir.

    Milli komandaların oyunları ilə bağlı fasilədən sonra keçiriləcək növbəti turda "Mançester Siti" 22 noyabrda səfərdə "Nyukasl"la qarşılaşacaq. "Liverpul" isə həmin gün "Nottingem Forest"i qəbul edəcək.

    Mançester Siti “Liverpul” İngiltərə çempionatı
