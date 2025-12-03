"Mançester Siti" 68 il sonra dörd qol buraxdığı oyunda qələbə qazanıb
Futbol
- 03 dekabr, 2025
- 13:14
İngiltərənin "Mançester Siti" klubu 1957-ci ildən sonra ilk dəfə 4 qol buraxdığı matçda qalib gəlib.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" buna ötən gün Premyer Liqanın XIV turunda "Fulhem"i məğlub etdikləri oyunda (5:4) nail olub.
Mançester təmsilçisi 68 il əvvəl "Şeffild Uensdey"i eyni hesabla üstələyib.
Qeyd edək ki, "Mançester Siti" hazırda 28 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.
