Luka Modriç "Real"ın futbolçusuna "Milan"a keçməyi tövsiyə edib
Xorvatiyalı futbolçu Luka Modriç İspaniyanın "Real" klubunun yarımmüdafiəçisi Dani Sebalyosa İtaliyanın "Milan" klubuna keçməyi tövsiyə edib.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı oyunçu komandasını dəyişdirmək niyyətindədir.
Sebalyos "Kral klubu"nda az forma şansı əldə etməsindən narazıdır. Baş məşqçi Xabi Alonso onu əsas heyət oyunçusu hesab etmir.
Qeyd edək ki, Luka Modriç yayda "Real"dan ayrılaraq "Milan"a keçib.
