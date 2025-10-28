İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    London klubu futbolçusu ilə yollarını ayırmaq istəyir

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 09:33
    London klubu futbolçusu ilə yollarını ayırmaq istəyir

    İngiltərənin "Tottenhem" klubu futbolçusu Dominik Solanke ilə yollarını ayırmaq istəyir.

    "Report" "Football Insıder" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Tomas Frank 28 yaşlı hücumçunun çıxışından razı deyil.

    Forvardın tez-tez zədələnməsi də buna təsir göstərib.

    Qeyd edək ki, Dominik Solanke 2025/2026 mövsümündə üç oyunda meydana çıxıb və qol vura bilməyib. Onun London təmsilçisi ilə 2030-cu ilin yayınadək müqaviləsi var.

    Tottenhem klubu Dominik Solanke yollar ayrılır

    Son xəbərlər

    10:49

    AMB rəsmisi: "Türk dövlətlərinin sığorta sektorunda birgə fəaliyyətinə geniş imkanlar var"

    Maliyyə
    10:43
    Foto

    AXC-nin buraxdığı ilk markalar beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatdan keçirilib

    İKT
    10:41

    Qızıl Kəngərli kəndində aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupu formalaşdırılıb

    Daxili siyasət
    10:40

    Samir Şərifov: Keçən il Azərbaycanla Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artıb

    Xarici siyasət
    10:39
    Foto

    Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Abdulla Quliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    10:39

    DÇ-2026: Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransaya qarşı oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb

    Futbol
    10:38
    Foto
    Video

    FHN "Qafqaz Konserv Zavodu" MMC-də istehsalat qəzaları zamanı xilasetmə ilə bağlı təlim keçirib

    Hadisə
    10:37

    Azərbaycanda "Türk Dövlətləri Insurtech Zirvəsi" keçirilir

    Maliyyə
    10:33

    Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti