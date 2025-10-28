London klubu futbolçusu ilə yollarını ayırmaq istəyir
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 09:33
İngiltərənin "Tottenhem" klubu futbolçusu Dominik Solanke ilə yollarını ayırmaq istəyir.
"Report" "Football Insıder" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Tomas Frank 28 yaşlı hücumçunun çıxışından razı deyil.
Forvardın tez-tez zədələnməsi də buna təsir göstərib.
Qeyd edək ki, Dominik Solanke 2025/2026 mövsümündə üç oyunda meydana çıxıb və qol vura bilməyib. Onun London təmsilçisi ilə 2030-cu ilin yayınadək müqaviləsi var.
Son xəbərlər
10:49
AMB rəsmisi: "Türk dövlətlərinin sığorta sektorunda birgə fəaliyyətinə geniş imkanlar var"Maliyyə
10:43
Foto
AXC-nin buraxdığı ilk markalar beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatdan keçirilibİKT
10:41
Qızıl Kəngərli kəndində aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupu formalaşdırılıbDaxili siyasət
10:40
Samir Şərifov: Keçən il Azərbaycanla Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artıbXarici siyasət
10:39
Foto
Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Abdulla Quliyevlə vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
10:39
DÇ-2026: Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransaya qarşı oyunlarının biletləri satışa çıxarılıbFutbol
10:38
Foto
Video
FHN "Qafqaz Konserv Zavodu" MMC-də istehsalat qəzaları zamanı xilasetmə ilə bağlı təlim keçiribHadisə
10:37
Azərbaycanda "Türk Dövlətləri Insurtech Zirvəsi" keçirilirMaliyyə
10:33