KİV: "Mançester Siti"nin qapıçısı klubdan ayrılacaq
Futbol
- 31 yanvar, 2026
- 12:39
İngiltərənin "Nottinqem Forest" və "Mançester Siti" klubları qapıçı Ştefan Orteqanın transferi ilə bağlı tam razılığa gəliblər.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı alman qolkiper "Nottinqem Forest" klubu ilə 2025/2026 mövsümünün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalayacaq.
Futbolçunun yanvarın 31-də tibbi müayinədən keçməsi planlaşdırılır.
Ştefan Orteqa 2022-ci ilin yayından etibarən "şəhərlilər"in formasını geyinir. Bu müddət ərzində qapıçı bütün turnirlər daxil olmaqla 56 oyunda iştirak edib və 25 qarşılaşmada qapısını toxunulmaz saxlayıb.
Son xəbərlər
13:03
Azərbaycanda məlumat mərkəzləri üçün yaşıl sertifikasiya sisteminin yaradılması təklif edilirİKT
12:40
Kamran Musayev: İl ərzində meyit donordan ürək transplantasiyaları planlaşdırılırSağlamlıq
12:39
KİV: "Mançester Siti"nin qapıçısı klubdan ayrılacaqFutbol
12:37
Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək, duman olacaq, külək əsəcəkEkologiya
12:31
Qızıl almaq istədiyini deyib soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
12:27
Bakıda daha 2 müntəzəm marşrut xəttinin avtobusları yenilənibİnfrastruktur
12:20
Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 10 %-dən çox artıbMaliyyə
11:58
Qafqazda ürək transplantasiyasının ilk pasiyenti: İnsanları donor olmağa çağırıramSağlamlıq
11:56
Foto