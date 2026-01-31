İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    KİV: "Mançester Siti"nin qapıçısı klubdan ayrılacaq

    Futbol
    • 31 yanvar, 2026
    • 12:39
    KİV: Mançester Sitinin qapıçısı klubdan ayrılacaq

    İngiltərənin "Nottinqem Forest" və "Mançester Siti" klubları qapıçı Ştefan Orteqanın transferi ilə bağlı tam razılığa gəliblər.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı alman qolkiper "Nottinqem Forest" klubu ilə 2025/2026 mövsümünün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalayacaq.

    Futbolçunun yanvarın 31-də tibbi müayinədən keçməsi planlaşdırılır.

    Ştefan Orteqa 2022-ci ilin yayından etibarən "şəhərlilər"in formasını geyinir. Bu müddət ərzində qapıçı bütün turnirlər daxil olmaqla 56 oyunda iştirak edib və 25 qarşılaşmada qapısını toxunulmaz saxlayıb.

    Futbol ştefan orteqa

    Son xəbərlər

    13:03

    Azərbaycanda məlumat mərkəzləri üçün yaşıl sertifikasiya sisteminin yaradılması təklif edilir

    İKT
    12:40

    Kamran Musayev: İl ərzində meyit donordan ürək transplantasiyaları planlaşdırılır

    Sağlamlıq
    12:39

    KİV: "Mançester Siti"nin qapıçısı klubdan ayrılacaq

    Futbol
    12:37

    Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək, duman olacaq, külək əsəcək

    Ekologiya
    12:31

    Qızıl almaq istədiyini deyib soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:27

    Bakıda daha 2 müntəzəm marşrut xəttinin avtobusları yenilənib

    İnfrastruktur
    12:20

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 10 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:58

    Qafqazda ürək transplantasiyasının ilk pasiyenti: İnsanları donor olmağa çağırıram

    Sağlamlıq
    11:56
    Foto

    Milli Məclisdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti