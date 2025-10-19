"Kəpəz" səfərdə 25-ci dəfə böyükhesablı qələbəyə sevinib
Futbol
- 19 oktyabr, 2025
- 12:04
Misli Premyer Liqasının VIII turu "Kəpəz" üçün əlamətdar olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Gəncə klubunun mövsümdəki ilk qələbəsi "Şamaxı" ilə səfər matçına təsadüf edib – 4:1.
Bu, həm də qərblilərin Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 25-ci böyükhesablı səfər qələbəsi olub. "Kəpəz" bu göstəricidə yalnız "Qarabağ"la "Neftçi"dən geri qalır.
Gəncə klubu bunadək səfərdəki son qələbəsini "Qəbələ" üzərində qazanıb. 2023-cü il dekabrın 9-da qonaqlar 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.
"Kəpəz"in səfərdəki ilk böyükhesablı qələbəsi isə 1992-ci il iyunun 13-də "Plastik"lə görüşdə qeydə alınıb – 3:0.
