"Kəpəz" səfərdə 25-ci dəfə böyükhesablı qələbəyə sevinib

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2025
    • 12:04
    Misli Premyer Liqasının VIII turu "Kəpəz" üçün əlamətdar olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Gəncə klubunun mövsümdəki ilk qələbəsi "Şamaxı" ilə səfər matçına təsadüf edib – 4:1.

    Bu, həm də qərblilərin Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 25-ci böyükhesablı səfər qələbəsi olub. "Kəpəz" bu göstəricidə yalnız "Qarabağ"la "Neftçi"dən geri qalır.

    Gəncə klubu bunadək səfərdəki son qələbəsini "Qəbələ" üzərində qazanıb. 2023-cü il dekabrın 9-da qonaqlar 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

    "Kəpəz"in səfərdəki ilk böyükhesablı qələbəsi isə 1992-ci il iyunun 13-də "Plastik"lə görüşdə qeydə alınıb – 3:0.

