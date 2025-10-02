"Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub
Futbol
- 02 oktyabr, 2025
- 12:34
"Kəpəz" klubunda baş məşqçi Azər Bağırovun köməkçiləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisi məlumat yayıb.
Mütəxəssisə Rakif Əliyev (analitik məşqçi), Araz Bağırov, eləcə də 2023-cü ildən komandada çalışan Zaur Əsədov və ötən mövsüm kollektivə qoşulan Vüqar Məmmədov (qapıçı məşqçi) kömək edəcək.
Qeyd edək ki, "sarı-göylər" Azər Bağırovla mövsümün sonunadək müqavilə imzalayıb.
