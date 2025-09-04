İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    "Kəpəz" baş məşqçinin qarşısına üç oyun üçün hədəf qoyub

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 11:05
    Kəpəz baş məşqçinin qarşısına üç oyun üçün hədəf qoyub

    "Kəpəz" rəhbərliyi baş məşqçi Adil Şükürovun qarşısına hədəf qoyub.

    "Report"un məlumatına görə bu barədə Gəncə təmsilçisinin İdarə Heyətinin iclasında qərar qəbul olunub.

    İdarə Heyətinin sədri, üzvləri və baş məşqçi Adil Şükürovun iştirak etdiyi iclasda komandanın Premyer Liqanın ilk 3 turunda göstərdiyi nəticələr müzakirə olunub. 

    Kollektivin hər üç matçda uduzmasından narahatlığını ifadə edən rəhbərlik baş məşqçinin qarşısına növbəti üç tur ərzində komandanı toparlamaq və xalların bərpa olunması ilə bağlı hədəf qoyub.

    "Kəpəz" klubu adil şükürov hədəf matç

    Son xəbərlər

    12:03

    İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçib

    Futbol
    12:03

    Portuqaliyada matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    12:02

    Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaq

    Digər ölkələr
    11:53

    Kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyat tarixi məlum olub

    Elm və təhsil
    11:46

    Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilər

    Energetika
    11:43

    Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaq

    Digər ölkələr
    11:40
    Foto
    Video

    Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 51 %-i icra edilib

    İnfrastruktur
    11:39
    Foto
    Video

    Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemləri qurulur

    Energetika
    11:36

    "Şahdəniz Kompressiya" layihəsi üçün əsas tikinti müqaviləsi imzalanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti