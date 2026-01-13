İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Kaxaber Sxadadze: "Yeni transferlərin işə yanaşmasından razıyıq"

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 12:42
    Kaxaber Sxadadze: Yeni transferlərin işə yanaşmasından razıyıq

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi Kaxaber Sxadadze komandanın yeni transferlərinin yanaşmasından razıdır.

    "Report" xəbər verir ki, gürcüstanlı mütəxəssis bu barədə klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

    O, hazırlıq üçün Qəbələdə hər cür şəraitin olduğunu deyib:

    "Yanvarın 4-dən təlim-məşq toplanışına başlamışıq. ‘Yüklənmələr" çoxdur. Qəbələdə hazırlıq keçmək üçün əla şərait var, bu səbəbdən heç yerə getmədik. Burada hər şey bizi qane edir: meydanların vəziyyəti, istirahət etmək imkanları. Bu baxımdan hər şey yaxşıdır. İlk yoxlama oyununu ‘Kəpəz"ə qarşı keçirdik və qalib gəldik. Aydın məsələdir ki, səhvlər çox oldu. Birinci oyun idi. Hesab edirik ki, daha yaxşı çıxış etməliyik. Hamının vaxtı azdır, təxminən iki həftədən sonra çempionat başlayır. Odur ki, qısa vaxt ərzində həm fiziki, həm də oyun kondisiyalarımızı bərpa etməliyik. Çempionata yaxşı hazırlaşıb bizim üçün çox vacib olan xalları qazanmalıyıq".

    Gürcüstanlı mütəxəssis ‘Kəpəz"lə oyunda debüt edib qol vuran yeni transfer İsmaeel Akinadenin də çıxışını dəyərləndirib:

    "Akinadeyə ‘Kəpəz"lə oyunda şans verdik. Aydın məsələdir ki, ona hələ vaxt lazımdır. Xüsusən də hücumameyilli futbolçulara adaptasiya üçün daha çox vaxt tələb olunur. Müdafiəçi Seydina Keyta isə təəssüf ki, xəstələnmişdi. Bu səbəbdən iki gün məşqlərdə iştirak edə bilmədi. ‘Kəpəz"lə oyunda risk etmədik və onu oynatmadıq. Yeni transferlərin işə yanaşmasından razıyıq. Əsas odur ki, komandaya tez adaptasiya olsunlar. Hər ikisi təcrübəli futbolçudur. İnanıram ki, qısa vaxt ərzində komandaya uyğunlaşacaqlar".

    Transfer çalışmalarının davam etdiyini bildirən gürcüstanlı mütəxəssis bəzi mövqelərin gücləndirilməsi üzərində iş getdiyini vurğulayıb:

    Sxadadze transfer çalışmalarının davam etdiyini bildirib:

    "Bəzi mövqelər var ki, onları gücləndirməliyik və bunun üzərində işləyirik. Klubumuzun direktoru Səbuhi Səfiyarlı bu məsələlər üzərində səylə çalışır. Bu istiqamətdə işlərimizi diqqətlə davam etdiririk. Çünki səhvə yol vermək olmaz. Ümid edirəm ki, qısa vaxt ərzində transferləri yekunlaşdıracağıq və yeni gələnlər komandaya qoşulub adaptasiya olacaqlar. Qarşıda daha iki oyunumuz var - yanvarın 14-də ‘Araz-Naxçıvan" və 18-də ‘Baku Sportinq"lə qarşılaşacağıq. İnanıram ki, hər şey yaxşı olacaq".

    Kaxaber Tsxadadze "Qəbələ" klubu İsmaeel Akinade Seydina Keyta

    Son xəbərlər

    12:57

    "Vilyarreal"ın yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda komandasını dəyişəcək

    Futbol
    12:50
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya arasında sənəd imzalanıb

    Biznes
    12:46

    ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    12:44

    Avropada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən bir neçə hava limanı işini dayandırıb

    Digər ölkələr
    12:42

    Kaxaber Sxadadze: "Yeni transferlərin işə yanaşmasından razıyıq"

    Futbol
    12:38

    Zelenski: Son 24 saat ərzində Rusiya Ukraynaya 300-dən çox dron və 25 raket atıb

    Digər ölkələr
    12:35

    Türkiyənin məşhur aktyoru Oktay Kaynarca saxlanılıb

    Region
    12:33

    Maliyyə Nazirliyi QHT-lərə müraciət edib

    Maliyyə
    12:33

    Sabah Bakıda sulu qar yağacaq, güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti