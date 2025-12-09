İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Karvan-Yevlax"ın futbolçusu Azərbaycan çempionatında 200-cü oyununu keçirib

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:43
    Karvan-Yevlaxın futbolçusu Azərbaycan çempionatında 200-cü oyununu keçirib

    "Karvan-Yevlax"ın futbolçusu Elvin Yunuszadə Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Misli Premyer Liqasının XIV turuna təsadüf edib.

    Elvin "Şamaxı" ilə ev matçına (0:3) start heyətində çıxıb. O, yubiley görüşündə 69 dəqiqə meydanda olub.

    Yunuszadə 200 oyunda 8 qola imza atıb.

    Müdafiəçi 7 fərqli klubda forma geyinib. Elvin "Neftçi"də 75 (1 qol), "Qarabağ"da 52 (3 qol), "Simurq"da 31 (2 qol), "Səbail"də 23 (2 qol), "Karvan-Yevlax"da 12, "Kəpəz"də 5, "Sabah"da 2 dəfə meydana çıxıb.

    O, Azərbaycan çempionatları tarixində yüksək liqada 200 və daha çox matç keçirən 157-ci futbolçu olub. Elvin "200"ə cari mövsümdə çatan 3-cü oyunçudur. Daha əvvəl Filip Ozobiç və Elvin Bədəlov bunu bacarıb.

    Elvin yunuszadə Karvan-Yevlax klubu yubiley oyunu

    Son xəbərlər

    12:11

    Moped idarə edənlərdən sürücülük vəsiqəsi tələbi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:10

    MM zabitlərin hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılmasını son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:10

    Deputat: "Milli iqtisadiyyata xarici sərmayələr daha çox cəlb ediləcək"

    Biznes
    12:10
    Foto

    "Hibrid təhdidlərə qarşı mübarizədə transmilli internet korporasiyaları ilə iş" layihəsi uğurla yekunlaşıb

    Daxili siyasət
    12:09

    "İçərişəhər"də yaxın illərdə süni intellektlə işləyən yaradıcı studiyalar yaradılacaq

    İKT
    12:07

    Enerji Effektivliyi İnformasiya Sisteminin yaradılması üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Energetika
    12:06

    "Daxili qoşunlar haqqında" qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:05
    Foto

    Zakir Həsənov: NATO-nun dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında rolu yüksəkdir

    Hərbi
    12:05

    Azərbaycanın "Əməkdar məşqçi"si vəfat edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti