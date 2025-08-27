İtaliya millisinin heyətində Avropa çempionu olmuş futbolçu karyerasını bitirib
- 27 avqust, 2025
- 14:29
İtaliya millisinin heyətində Avropa çempionu olmuş Alessandro Florentsi 34 yaşında karyerasını bitirib.
"Report" xəbər verir ki, futbolçu "Milan"dan ayrılaraq karyerasını başa vurduğunu elan edib.
İtaliyalı müdafiəçi 2021-ci ildən Milan təmsilçisində çıxış edirdi. O, bu müddət ərzində meydana çıxdığı 77 matçda, 3 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
O, "Milan"ın heyətində İtaliya çempionu və ölkə Superkubokunun qalibi olub.
Qeyd edək ki, "Roma"nın yetirməsi olan A.Florentsi və karyerasının böyük hissəsini məhz (2010 - 2022) bu klubda keçirib. O, həmçinin PSJ (Fransa), "Valensiya" (İspaniya) və İtaliyanın digər klubu "Krotone"də də çıxış edib.
