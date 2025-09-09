İtaliya millisi tarixində ilk dəfə ardıcıl iki rəsmi matçda beş qol vurub
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 10:38
İtaliya millisi tarixində ilk dəfə ardıcıl iki rəsmi oyunda beş qol vurub.
"Report"un məlumatına görə, bu, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin matçlarında yaşanıb.
Komanda Estoniyaya 5:0, İsrailə isə 5:4 hesabı ilə qalib gəlib.
Qeyd edək ki, yığma oktyabrın 11-də Estoniya ilə üz-üzə gələcək. İtaliya millisi 4 oyundan sonra 9 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.
