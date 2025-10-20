İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Futbol
    • 20 oktyabr, 2025
    • 11:51
    Qrem Potter

    İsveç millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli federasiya məlumat yayıb.

    Yığma İngiltərənin "Çelsi" klubunun sabiq baş məşqçisi Qrem Potterə tapşırılıb.

    O, bu postda danimarkalı mütəxəssis Yon Dal Tomassonu əvəzləyib.

