İsveç millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb
Futbol
- 20 oktyabr, 2025
- 11:51
İsveç millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli federasiya məlumat yayıb.
Yığma İngiltərənin "Çelsi" klubunun sabiq baş məşqçisi Qrem Potterə tapşırılıb.
O, bu postda danimarkalı mütəxəssis Yon Dal Tomassonu əvəzləyib.
Son xəbərlər
12:03
Zəngilana köçürülmüş 360 şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunubSosial müdafiə
12:01
Naxçıvanda sahibkarlara investisiya təşviqi sənədi verilibBiznes
12:00
Azərbaycanın geotermal istilik potensialı açıqlanıbEnergetika
11:59
Naxçıvanda sahibkarlara 9 ayda 36 lisenziya verilibBiznes
11:57
Dünya çempionatında Azərbaycanı 9 taekvondoçu təmsil edəcəkFərdi
11:55
Naxçıvanda 9 ayda 107 istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıbBiznes
11:51
İsveç millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıbFutbol
11:47
Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAMDaxili siyasət
11:45