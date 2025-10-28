İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 09:50
    İspaniya klubunun futbolçusu 15 yaşında vəfat edib

    İspaniyanın "Saraqosa" klubunun akademiyasının üzvü Xorxe Kasado 15 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Futbolçunun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

    Komanda qarşıdakı oyunda Xorxe Kasadonun xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi planlaşdırıb.

