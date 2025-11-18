İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    "İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanır

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 17:48
    İnter və Milan fransalı qapıçı ilə maraqlanır

    İtaliyanın "İnter" və "Milan" klubları İngiltərə təmsilçisi "Lids"də çıxış edən qapıçı İllan Melye ilə maraqlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tuttosport" məlumat yayıb.

    25 yaşlı fransalı qolkiperin müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq.

    Premyer Liqa komandası bu səbəbdən yanvarda futbolçunu satmağı planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, İllan Melye cari mövsüm "Lids"də meydana çıxmayıb.

    İnter klubu Milan klubu İllan Melye transfer

    Son xəbərlər

    17:51

    Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"

    İKT
    17:48

    Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    17:48

    "İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanır

    Futbol
    17:47

    Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyib

    İKT
    17:46

    "Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

    Mədəniyyət siyasəti
    17:43

    Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"

    İKT
    17:40

    Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur

    Region
    17:40

    Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"

    Turizm
    17:38

    Sabah Sumqayıtda 30 min abonentin suyu kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti