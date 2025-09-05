"İnter" klubu yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə müddətini uzatmağa yaxındır
Futbol
- 05 sentyabr, 2025
- 17:30
İtaliyanın "İnter" klubu yarımmüdafiəçisi Davide Frattezi ilə müqavilə müddətini uzatmağa yaxındır.
"Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, klub nümayəndələri artıq 25 yaşlı italiyalı ilə yeni anlaşmanın detalları barədə müzakirələr aparıblar.
Onun Milan təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir. Yarımmüdafiəçi 2024-cü ildən "İnter"in formasını geyinir.
Qeyd edək ki, o, 2024/2025 mövsümündə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 47 matçda 7 qol və 2 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. "Transfermarkt" oyunçunun dəyərini 35 milyon avro qiymətləndirir.
