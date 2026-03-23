İngiltərə Liqa Kubokunun qalibi bəlli olub
Futbol
- 23 mart, 2026
- 01:35
"Mançester Siti" klubu finalda "Arsenal"ı 2-0 hesabı ilə məğlub edərək futbol üzrə İngiltərə Liqa Kubokunun qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, Londonun "Uembli" stadionunda keçirilən qarşılaşmada ilk qol 60-cı dəqiqədə vurulub.
Belə ki, 21 yaşlı "Siti" akademiyasının yetirməsi Niko Oreyli hesabı açaraq komandasını irəli çıxarıb və 64-cü dəqiqədə dubla imza atıb.
Bununla da "Mançester Siti" tarixində doqquzuncu dəfə bu titula sahib çıxıb.
Keçən il "Nyukasl" İngiltərə Liqa Kubokunu qazanıb. Finalda "Sağsağanlar" "Liverpul"u 2-1 hesabı ilə məğlub ediblər.
