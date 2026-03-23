Стал известен победитель Кубка английской лиги
Футбол
- 23 марта, 2026
- 02:06
Клуб "Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв в финале "Арсенал" со счетом 2:0.
Как сообщает Report, матч состоялся на лондонском стадионе "Уэмбли", а первый гол был забит на 60-й минуте.
Так, 21-летний воспитанник академии "Сити" Нико О"Райли открыл счет, выведя свою команду вперед, а на 64-й минуте оформил дубль.
Таким образом, "Манчестер Сити" в девятый раз в своей истории завоевал этот трофей.
В прошлом году Кубок английской лиги выиграл "Ньюкасл". В финале "сороки" обыграли "Ливерпуль" со счетом 2:1.
