    Стал известен победитель Кубка английской лиги

    Стал известен победитель Кубка английской лиги

    Клуб "Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв в финале "Арсенал" со счетом 2:0.

    Как сообщает Report, матч состоялся на лондонском стадионе "Уэмбли", а первый гол был забит на 60-й минуте.

    Так, 21-летний воспитанник академии "Сити" Нико О"Райли открыл счет, выведя свою команду вперед, а на 64-й минуте оформил дубль.

    Таким образом, "Манчестер Сити" в девятый раз в своей истории завоевал этот трофей.

    В прошлом году Кубок английской лиги выиграл "Ньюкасл". В финале "сороки" обыграли "Ливерпуль" со счетом 2:1.

    İngiltərə Liqa Kubokunun qalibi bəlli olub
    Каллас и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    В поселке Новханы автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу

    Умеров сообщил о прогрессе на переговорах Украины и США во Флориде

    "Хезболлах" сообщила об ударе по базе ВВС Израиля на горе Мерон

    В Лянкаране автомобиль упал в канал, пострадали шесть человек

    Катар и Оман пытаются примирить Иран с США и Израилем

    Израиль утвердил план наземной операции в Ливане

    Израиль ужесточает ограничения на рейсы в аэропорту Бен-Гурион

