    III MDB Oyunları: Qəbələdə daha bir futbol matçı keçirilib

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 14:01
    III MDB Oyunları: Qəbələdə daha bir futbol matçı keçirilib

    III MDB Oyunları çərçivəsində daha bir futbol matçı keçirilib.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, 5-ci yer uğunda matçda Özbəkistan və Qırğızıstan milliləri üz-üzə gəlib.

    Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan görüş Özbəkistanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

    Bu gün bürünc medal uğunda matçda Belarus və Tacikistan milliləri üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, futbol yarışına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq. Finalda Azərbaycan və Rusiya milliləri münasibətləri aydınlaşdıracaq.

