III MDB Oyunları: Qəbələdə daha bir futbol matçı keçirilib
Futbol
- 03 oktyabr, 2025
- 14:01
III MDB Oyunları çərçivəsində daha bir futbol matçı keçirilib.
"Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, 5-ci yer uğunda matçda Özbəkistan və Qırğızıstan milliləri üz-üzə gəlib.
Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan görüş Özbəkistanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.
Bu gün bürünc medal uğunda matçda Belarus və Tacikistan milliləri üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, futbol yarışına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq. Finalda Azərbaycan və Rusiya milliləri münasibətləri aydınlaşdıracaq.
